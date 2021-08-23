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Происшествия23 августа 2021 11:15

В ДТП в Пермском районе погиб водитель иномарки

От удара машины загорелись
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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В аварии в Пермском районе погиб водитель иномарки. Видео с места аварии опубликовали в сообществе Мой город Пермь.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, ДТП произошло 23 августа. В 8:30 по автодороге Болгары – Юго-Камский – Крылово ехал 26-летний водитель Opel Zafira. По предварительной информации, на 9 километре дороги водитель иномарки превысил скорость, выехал на обочину, машину занесло и выкинуло на «встречку», где врезалась в «Газель».

В результате столкновения обе машины сгорели на месте аварии. Водитель иномарки погиб. 45-летнего водителя «Газели». и его пассажира с различными травмами увезли в больницу. По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.

Смертельная авария в Пермском районе. Видео: Мой город Пермь/ВКонтакте