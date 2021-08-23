В ДТП в Пермском районе погиб водитель иномарки

В аварии в Пермском районе погиб водитель иномарки. Видео с места аварии опубликовали в сообществе Мой город Пермь.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, ДТП произошло 23 августа. В 8:30 по автодороге Болгары – Юго-Камский – Крылово ехал 26-летний водитель Opel Zafira. По предварительной информации, на 9 километре дороги водитель иномарки превысил скорость, выехал на обочину, машину занесло и выкинуло на «встречку», где врезалась в «Газель».

В результате столкновения обе машины сгорели на месте аварии. Водитель иномарки погиб. 45-летнего водителя «Газели». и его пассажира с различными травмами увезли в больницу. По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.