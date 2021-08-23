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Происшествия23 августа 2021 10:50

За прошедшую неделю в Прикамье произошло 27 пожаров

Погибших в пожарах нет, два человека получили ранения
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Василий Вахрин

За предыдущую неделю в Пермском крае произошло 27 пожаров. Об этом рассказали в краевом минтербезе.

Огнем в пожарах были травмированы 2 человека. Погибших нет.

Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнём (в том числе при курении в состоянии алкогольного опьянения), нарушение правил устройства и эксплуатации печей и электрооборудования.

Как отмечают в ведомстве, за шесть месяцев 2021 года подавляющее большинство возгораний (1374) произошло в жилом секторе — домах, банях, надворных постройках.