За прошедшую неделю в Прикамье произошло 27 пожаров

. Фото: Василий Вахрин

За предыдущую неделю в Пермском крае произошло 27 пожаров. Об этом рассказали в краевом минтербезе.

Огнем в пожарах были травмированы 2 человека. Погибших нет.

Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнём (в том числе при курении в состоянии алкогольного опьянения), нарушение правил устройства и эксплуатации печей и электрооборудования.

Как отмечают в ведомстве, за шесть месяцев 2021 года подавляющее большинство возгораний (1374) произошло в жилом секторе — домах, банях, надворных постройках.