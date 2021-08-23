В Перми снизилось количество покусов горожан бездомными собаками

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В Перми в 2021 году снизилось количество зарегистрированных укусов горожан безнадзорными собаками. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Так, если в 2019 году заявок на отлов собак поступило более 450, в 2020 году – более 200, то за 6 месяцев 2021 года – всего более 50 заявок.

Количество зарегистрированных покусов в 2019 году составляло 1260 случаев, в 2020 году – 803 случая. А за 6 месяцев 2021 года – всего 394 случая.

Как отметили в администрации Перми, положительная динамика связана с активной работой по устройству животных в добрые руки и последующими проверками условий жизни питомцев. Помимо этого, сейчас собак не выпускают из приютов обратно в город.