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Общество23 августа 2021 10:03

За полгода прикамские приставы арестовали 872 автомобиля

Это в два с половиной раза больше, чем за тот же период прошлого года
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Василий Вахрин

За первую половину 2021 года в Прикамье судебные приставы арестовали 872 авто, которые принадлежат должникам. Это в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщили пресс-службе краевого УФССП России.

Их общая стоимость составила порядка 337 млн руб. Самыми дорогими автомобилями стали автобус ПАЗ стоимостью 4 млн руб., Land Rover Discovery Sport стоимостью 3,5 млн руб. и Toyota Hilux стоимостью 3 млн руб.

Дороже всех с торгов были продали арестованные Porsche Cayenne и BMW 740d xDrive. Иномарки реализовали за 2,5 млн и 3 млн руб.

А всего с начала года на реализацию было передано 411 автомобилей на общую сумму 134 млн руб.