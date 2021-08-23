За полгода прикамские приставы арестовали 872 автомобиля

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За первую половину 2021 года в Прикамье судебные приставы арестовали 872 авто, которые принадлежат должникам. Это в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщили пресс-службе краевого УФССП России.

Их общая стоимость составила порядка 337 млн руб. Самыми дорогими автомобилями стали автобус ПАЗ стоимостью 4 млн руб., Land Rover Discovery Sport стоимостью 3,5 млн руб. и Toyota Hilux стоимостью 3 млн руб.

Дороже всех с торгов были продали арестованные Porsche Cayenne и BMW 740d xDrive. Иномарки реализовали за 2,5 млн и 3 млн руб.

А всего с начала года на реализацию было передано 411 автомобилей на общую сумму 134 млн руб.