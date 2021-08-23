Nordwind запросила допуски на рейсы из Перми в Австрию и Болгарию

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Авиакомпания Nordwind Airlines запросила у Росавиации допуск на выполнение регулярных рейсов по направлениям Пермь – Инсбрук (Австрия), Пермь — Зальцбург (Австрия) и Пермь —София (Болгария). Документ с этой информацией появился на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Сейчас из Перми по этим направлениям не летает ни одна авиакомпания. Частота каждого из планируемых рейсов – семь раз в неделю.

Напомним, ранее авиакомпании Royal Flight, Red Wings и NordStar получили допуски на выполнение рейсов из Перми на курорты Египта – Хургаду и Шарм-эль-Шейх.