«Лента» завершит покупку «Семьи» до конца августа

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Компания «Лента» завершит сделку по приобретению торговой сети «Семья» до конца августа. Об этом сообщает издание Business Class.

Ранее ФАС дала одобрение на эту покупку. В планах у ритейлера – интегрировать супермаркеты «Семья» и инфраструктуру цепочек поставок в свою розничную сеть. В июне 2021 года «Лента» официально сообщила, что намерена приобрести пермскую сеть за 2,35 млрд руб.

Также в «Ленте» заявили, что продолжат использовать практики по работе с покупателями и ассортиментом, которые уже существуют в торговой сети «Семья». Но конкретные детали пока не уточняются.