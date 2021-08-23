За 4 месяца прикамцы сдали четверть тонны использованных батареек

Фото: permkrai.ru

За 4 месяца жители Пермского края сдали более 250 кг использованных элементов питания. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, в апреле 2021 года в филиалах МФЦ Прикамья появились специальные экобоксы для сбора отработанных батареек.

По оценкам экологов, одна батарейка способна отравлять до 30 квадратных метров почвы вокруг. Токсичное воздействие при этом может длиться десятилетиями, поэтому выбрасывать отслужившие элементы питания в обычные мусорные баки нельзя.

Для того, чтобы поучаствовать в экологической акции, жители Прикамья могут при планировании визита в МФЦ взять с собой батарейки и оставить их в специальном контейнере. После заполнения боксов содержимое передается для дальнейшей утилизации.