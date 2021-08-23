В Прикамье на неделе похолодает до +18 градусов

. Фото: Василий Вахрин

В Прикамье на неделе после тропической жары придет похолодание. Об этом рассказали специалисты проекта «Метеоролог и Я».

Так, 23 августа территория региона столкнется с полярным холодным фронтом. На юге сохранится жара до +29…+34°. Но в остальных районах ожидается не выше +23…+28°. Местами грозы с градом и шквалистым ветром.

Во вторник будет облачно, местами сильный дождь и гроза. Температура воздуха днем составит +18…+23°.

К среде осадки прекратятся, но температура воздуха останется без изменений.

А в четверг и пятницу в регион придет холодный воздух. На севере края температура воздуха не превысит +18°. На юге и в центре сохранится комфортная погода с температурой +18…+23°, без осадков.