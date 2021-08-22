Фото: Хоккейный клуб «Молот»/ВКонтакте

Пермский хоккейный клуб «Молот» подписал контракт с нападающим Павлом Поносовым. Об этом сообщается на официальном сайте спортивного клуба.

Павел Поносов - воспитанник пермской школы хоккея. На юниорском уровне он выступал в составе «Молота», а также играл за Пермский край на третьей Зимней Спартакиаде молодежи России.

В 2016 году хоккеист перешел в систему питерского СКА, где провел сезон за ХК «СКА-Серебярные львы», а через год дебютировал в Молодежной хоккейной лиге в составе нижегородской «Чайки». Также в рамках МХЛ защищал цвета ХК «Тайфун» (Владивосток) и МХК «Динамо» (Санкт-Петербург). В пяти контрольных матчах за «Молот» Павел отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.