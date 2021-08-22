Новые заболевшие коронавирусом проживают в 23 территориях Пермского края

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За минувшие сутки в Пермском крае зарегистрировано 477 случаев заражения коронавирусом. Как сообщает пресс=-служба правительства региона, новые заболевшие диагностированы в 23 территориях.

Больше всего жителей с COVID-19 традиционно выявлено в Перми – 290. На втором месте – Чусовской округ, где коронавирусом заболели 59 человек. На третьем месте – Добрянский округ, в котором опасной инфекцией заболел 31 человек. В Березниках коронавирус подтвердился у 15 человек, в Пермском районе – у 14. В Октябрьском округе выявлено 11 случаев заражения, по 9 – в Чайковском и Осинском округах.

В Соликамском округе заболели 8 жителей, а в Чернушинском и Нытвенском округах – по 5, в Краснокамском округе – 4. В Кишертском и Бардымском округах COVID-19 диагностирован у 3 прикамцев, в каждой территории, в Кунгуре и Кочевском округе – по 2.

В 7 территориях обнаружено по 1 инфицированному. Это Суксунский, Кудымкарский, Сивинский, Лысьвенский, Красновишерский, Уинский округа и Губаха.

Всего в Пермском крае выявлено 83 496 жителя с коронавирусной инфекцией.