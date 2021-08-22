«Обычное приведение, ничего удивительного». Жительница Прикамья была в шоке, когда пересмотрела свои фото, сохраненные на Google Диске

-

На днях жительница Чусового Ева Иванова гуляла с мужем и детьми в парке «Ермак». Семья наслаждалась красотой и умиротворением леса и, конечно, фотографировалась. Когда они вернулись домой и стали просматривать фото, сохраненные на Google Диске, на одном из них Ева увидела необычное свечение.

- Камера у меня на телефоне в порядке, стекла в том месте точно никакого не было, мы специально сходили и проверили, и это, конечно, странно, но мы вспомнили, что в момент, когда делали фотографию, как будто слышали мяуканье кошки, причем слышали все - я , муж и дети. Но никакого кота там не было.

Фото: Ева Иванова

После публикации фотографии в социальных сетях местные жители тут же начали подшучивать над Евой и высказывали предположения, что это могло быть.

«Стекло, может, лежало, солнце блик дало», «Это горение светодиода», «Это обычное фосфорное свечение на гнилой древесине», «В вечернее и ночное время, когда снимаешь против солнца, такой эффект бывает», «Так бликует вода, «Обычное привидение, ничего удивительного».

И действительно, снятое на камеру можно было списать на блик от солнца, от воды или на неисправность камеры, если бы не одна деталь - год назад еще одна местная жительница сфотографировала подобное свечение в этом же парке.

Фото: Татьяна Кудрявцева

- Мне кажется, здесь есть что-то неопознанное, - рассказывает автор фото Татьяна Кудрявцева. - Тем более после того, как появилось похожее фото. А мои друзья списывают все на неисправность камеры или блики.

Фотограф нашего издания согласен с тем, что запечатленное на фото - блик.

- Такие блики встречаются, когда направляешь аппаратуру на солнце или в сторону солнца, особенно, если снимать на дорогой фотоаппарат. Также в последнее время блики стали появляться и среди мобильной фотографии, когда у смартфона по 3-4 камеры, в которых по несколько групп линз, - объяснил специалист.