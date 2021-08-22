Среди инфицированных 75 детей: в Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 477 человек

- Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за минувшие сутки выявлено 477 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает оперштаб. Из 477 новых инфицированных 204 - мужчины, 273 – женщины, среди заболевших 75 детей. 95 человек проходят лечение в больницах, 382 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен., - сообщили в оперштабе.

Общее число инфицированных в Пермском крае с начала пандемии и на 22 августа достигло 83 496.