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Общество22 августа 2021 12:27

Среди инфицированных 75 детей: в Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 477 человек

Всего в регионе 83 496 человек заболели COVID-19
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за минувшие сутки выявлено 477 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает оперштаб. Из 477 новых инфицированных 204 - мужчины, 273 – женщины, среди заболевших 75 детей. 95 человек проходят лечение в больницах, 382 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен., - сообщили в оперштабе.

Общее число инфицированных в Пермском крае с начала пандемии и на 22 августа достигло 83 496.