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Происшествия22 августа 2021 11:13

В Пермском крае нашли погибшим 33-летнего мужчину

Его искали с 17 августа
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Погибший мужчина. Фото: поисковой отряд "Регион59"

Погибший мужчина. Фото: поисковой отряд "Регион59"

- Найден, погиб. Выражаем соболезнование родным и близким,- написали волонтеры поискового отряда "Регион59" к записи о пропавшем Владимире С.

Напомним, 33-летний Владимир ушел из дома в деревне Перебор Березовского округа ночь 17 августа и исчез. Его искали полицейские и волонтеры. Сегодня 22 августа поисковики сообщили печальную весть - Владимира нашли погибшим, из-за чего умер молодой мужчина, не сообщается. По предварительной информации, его смерть не носит криминальный характер.