В Пермском крае пропал 32-летний мужчина

Иван Боталов. Фото: поисковой отряд "Регион59"

В Пермском крае пропал 32-летний Иван Боталов. Вечером 19 августа он ушел из дома по улице Молодежной в поселке Зюкайка и исчез. Волонтеры поискового отряда Регион59 объявили сбор на поиски Ивана. Всех желающих ждут в 10:00 на заправке «Ликом» на въезде в Зюкайку. Поиски будут проходить в лесу, поэтому волонтеры советуют одеться по погоде, надеть светоотражающий жилет или на одежде должна быть яркая деталь. Взять с собой фонари, полностью заряженный телефон, маски, перчатки, воду и перекус.

8-958-244-12-84 - инфорг Юлия.

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