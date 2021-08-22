Жара усиливается: синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на воскресенье, 22 августа

На следующей неделе погода изменится Фото: архив "КП"

Последний месяц лета по-настоящему удивил жителей Прикамья. Вторая декада августа уже обновила температурный рекорд и, возможно, сегодня, 22 августа, будет побит еще один.

В субботу, 21 августа, максимальная температура в Чайковском достигла отметки +38,6 - это новый исторический максимум для всей территории Пермского края. Прежний рекорд (+38,4 в Лысьве 16 июля 2020 года) продержался чуть больше года. Событие тем более беспрецедентное, что случилось оно в третьей декаде августа. Среднесуточная температура воздуха оказалась выше нормы на 13 градусов, - сообщил на своей странице инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

Сегодня, по прогнозам синоптиков, жара усилится из-за того, что Пермский край попадет в теплый сектор циклона, который сформируется над Центральным Черноземьем и начнет смещаться на северо-восток. По предварительным данным, жара с максимальной температурой +35° и выше ожидается уже по всем южным и большинству центральных районов края, включая краевой центр. При благоприятных условиях на крайнем юге и юго-западе (Чернушка, Чайковский) воздух прогреется до +37…+38°. На этом пик потепления будет пройден, и уже в понедельник Пермский край пересечет холодный фронт. Жара с температурой +30…+35° сохранится лишь по южным и юго-восточным районам.

Во вторник и среду центральные и восточные районы останутся при теплой погоде, а в западных районах пройдут дожди. Со вторника начнется понижение температуры и к середине недели в Прикамье вернется к нормальным температурам, более привычным к концу августа, ожидается до +15…+20 градусов.