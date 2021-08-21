Погибли трое, в том числе ребенок: на трассе Пермь-Екатеринбург произошло страшное ДТП

Фото с места ДТП: официальная страница ВКонтакте 139 пожарной части.

Кадры с места ДТП, случившегося на трассе Пермь-Екатеринбург, шокируют: капот иномарки приплюснут и в буквальном смысле впечатан в салон, поэтому шансов остаться в живых не было ни у кого, кто находился внутри.

Фото с места ДТП: официальная страница ВКонтакте 139 пожарной части.

- Страшное ДТП произошло 21 августа на 68 километре федеральной трассы Е22 Пермь-Екатеринбург, - сообщается на официальной странице ВКонтакте 139 пожарной части. – Причиной ДТП стало то, что водитель автомобиля Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с фурой.

Фото с места ДТП: официальная страница ВКонтакте 139 пожарной части.

В результате ДТП погибло три человека. Это все, кто находился в седане. Среди погибших - ребенок примерно 14 лет, пока документально установить возраст подростка не удалось.