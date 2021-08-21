Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 26 территориях Пермского края

Всего на 21 августа 2021 года в Пермском крае выявлено 83019 заболевших COVID-19. Фото: архив "КП"

За минувшие сутки в Пермском крае было зафиксировано 474 случая заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 26 территориях региона.

- Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 199, - сообщает краевой оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. - На втором месте по заболеваемости – Добрянский и Чусовской городские округа, где обнаружено по 62 инфицированных. Третье место занимает Октябрьский городской округ, где заболели 29 жителей.

В Соликамском городском округе коронавирусная инфекция диагностирована у 22 человек, в Березниках – у 20, в Чайковском – у 17, в Пермском муниципальном районе – у 16. В Краснокамском городском округе COVID-19 подтвердился у восьми человек, в Осинском городском округе – у семи, в Бардымском муниципальном округе – у пяти, в Кудымкарском муниципальном округе – у четырех.

По три заболевших выявлено в Губахе и Очерском городском округе, по два – в Куединском муниципальном округе, Кунгуре, Кунгурском муниципальном районе, Гремячинском и Чердынском городских округах.

По одному инфицированному выявлено в семи территориях Пермского края. Это Кудымкар, Александровский, Еловский и Карагайский муниципальные округа, а также Горнозаводский, Лысьвенский и Нытвенский городские округа.

Всего на 21 августа 2021 года в Пермском крае выявлено 83019 заболевших COVID-19.