«Его зовут Борис». В Перми ищут родственников мужчины в одном нижнем белье

Ориентировка: поисковый отряд им. Ирины Бухановой.

- Внимание! Помогите найти родственников и установить личность! – обратились к пермякам через соцсети волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой. - Со слов мужчины его зовут Борис. Он был обнаружен 21 августа на улице Соликамской в Мотовилихинском районе.

Пермяк, которому на вид лет 60-70, плотного телосложения, был в одном нижнем белье. Судя по его поведению, он нуждается в медицинской помощи, но не знает, где его родные и куда ему идти.

Всех, кто что-либо знает о человеке, изображенном на фото, просят позвонить по телефону «горячей линии» поискового отряда (342)204-49-04 или обратиться в ближайший отдел полиции.