Плюс 474. Стала известна статистика по новым заболевшим коронавирусом в Пермском крае

За все время пандемии в Прикамье проведено более 2,5 миллионов тестов. Фото: архив "КП"

На 21 августа 2021 года в Пермском крае было выявлено 474 новых случая заражения COVID-19: 120 человек проходят лечение в больницах, 354 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Общее число инфицированных в регионе достигло 83 019 человек, - сообщили в краевом оперштабе. - Среди 474 новых инфицированных 175 мужчин, 299 женщин и 45 детей.

Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 48 человек, от 30 до 49 лет – 140 человек, 207 в возрасте 50-64 и 34 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.

За это же время вылечились и списались с больничного 503 человека.