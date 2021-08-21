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Происшествия21 августа 2021 10:43

Жительница Перми выпала из окна и скончалась до прибытия «скорой»

ЧП произошло днем 20 августа в доме на улице Докучаева
Алена ОВЧИННИКОВА
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Приехавшим медикам «скорой помощи» пришлось только констатировать смерть 55-летней женщины.

Приехавшим медикам «скорой помощи» пришлось только констатировать смерть 55-летней женщины.

Фото: архив "КП"

- Травмы, полученные женщиной после падения с высоты, оказались несовместимы с жизнью и подъехавшим медикам «скорой помощи» пришлось только констатировать ее смерть, - рассказали «КП»-Пермь» очевидцы трагического случая.

ЧП произошло накануне, 20 августа, на улице Докучаева в Дзержинском районе Перми. Здесь с высоты третьего этажа упала на землю 55-летняя женщина. Спасти ее не успели, она скончалась. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, выясняются обстоятельства ЧП.