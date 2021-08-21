Нужны волонтеры для поисков 32-летнего мужчины, пропавшего в Пермском крае

Фото: поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших» Пермь».

В Пермском крае идут поиски 32-летнего Ивана Боталова, который вечером 19 августа вышел из дома по улице Молодежная в поселке Зюкайка, но так и не вернулся.

Чтобы проверить местность рядом с местом его исчезновения, в Зюкайку собирают волонтеров.

- Место и время сбора: 21 августа в 15.00 на заправке «Ликом» на въезде в Зюкайку, - сообщили в поисковом отряде «Регион59-поиск пропавших» Пермь». - Место поиска – лес. Одежда по погоде, с собой - светоотражающий жилет или яркая деталь на одежде, фонари, полностью заряженный телефон, пауэр банк. Обязательно маски, перчатки, а также питьевая вода или чай, кофе и перекус.

Инфорг поисков Юлия: 8-958-244-12-84.

Приметы: рост 180 см., худощавого телосложения, волосы рыжие.

Был одет: футболка малиновая, синие спортивные брюки, красно-черные кроссовки.