После смертельного ДТП с мотоциклистом возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека». Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 августа в микрорайоне Юбилейный в Перми произошло шокирующее ДТП: 23-летний мотоциклист, которому не уступила дорогу иномарка, упал и скончался от несовместимых с жизнью травм.

- По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - 32-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze, при выезде со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с мотоциклом.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего.