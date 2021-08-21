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Происшествия21 августа 2021 9:21

После смертельного ДТП с мотоциклистом возбудили уголовное дело

Авария произошла накануне в Свердловском районе Перми
Алена ОВЧИННИКОВА
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Следователи возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека».

Следователи возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 августа в микрорайоне Юбилейный в Перми произошло шокирующее ДТП: 23-летний мотоциклист, которому не уступила дорогу иномарка, упал и скончался от несовместимых с жизнью травм.

- По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - 32-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze, при выезде со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с мотоциклом.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего.

В Перми разбился мотоциклист. Видео: chp_59/Instagram