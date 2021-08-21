«Получил травму живота». В Перми с дерева упал 11-летний мальчик

Медики осмотрели пациента и госпитализировали его в краевую детскую клиническую больницу. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Травмой обернулась прогулка 11-летнего пермского школьника во дворе дома по улице Елькина, 47 в Свердловском районе города. Гуляя на улице, мальчик забрался на дерево, в какой-то момент не удержался за ветки и упал вниз с высоты нескольких метров.

- В результате падения ребенок получил травму живота, - рассказали «КП»-Пермь» очевидцы. – Ему вызвали «скорую». Медики осмотрели пациента и госпитализировали его в краевую детскую клиническую больницу.

Напомним, на днях мы писали о том, что из-за недосмотра взрослых, из окна на третьем этаже упал пятилетний ребенок. Ребенок получил тяжелые травмы и попал в реанимацию.