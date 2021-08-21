Скрин с видео ГУ МВД России по Пермскому краю.

На днях в Перми ограбили магазин игрушек. В торговую точку на улице Трясолобова зашел незнакомец и направился к отделу детских игрушек.

- Мужчина взял пару кукол и уложил их в пакет, - рассказали обстоятельства совершения преступления в полиции. - Продавец заметила нечестного клиента и попросила выложить игрушки на кассу, но, когда сотрудница отвлеклась, посетитель схватил товар и выбежал на улицу.

Украденное пермяк попытался сбыть в ближайшем алкогольном супермаркете, его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Он подходил к продавцам спиртного и интересовался, есть ли у них дети.

Но продать награбленное в этой торговой точке ему так и не удалось. Через пару часов полицейские задержали 34-летнего грабителя, правда, игрушек при нем уже не было. Причиненный ущерб составил более 2 тысяч рублей.

На счету задержанного еще пять преступлений имущественного характера, по всем фактам возбуждены уголовные дела, мужчина арестован.