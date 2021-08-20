Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 34 территориях Пермского края

. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Пермском крае зафиксировано 474 случая заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 34 территориях региона.

Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 239. На втором месте – Добрянский городской округ, там обнаружено 26 человек с инфекцией. На третьем месте – Березники, где зафиксирован 21 случай заболевания.

В Очерском городском округе диагноз "коронавирус" подтвердился у 18 человек. По 16 случаев болезни выявлено в Пермском муниципальном районе и Соликамском округе. В Ильинском округе заболели 15 жителей, в Верещагинском округе – 13, в Краснокамском округе – 12. В Кунгуре и в Чусовском округе коронавирус - у десяти человек. В Оханском округе - у девяти.

По 6 заболевших обнаружено в Кунгурском муниципальном районе и Нытвенском городском округе, по 5 – в Губахе, Кочевском муниципальном округе и Кудымкаре, по 4 – в Октябрьском городском округе, а также в Березовском, Кудымкарском и Сивинском муниципальных округах.

По 3 жителя заболели в Чайковском, Юрлинском муниципальном округе, Гремячинском и Чердынском городских округах, по 2 – в Горнозаводском и Осинском городских округах, Александровском, Гайнский и Карагайском муниципальном округе. По одному инфицированному обнаружено в четырех территориях Пермского края. Это ЗАТО Звездный, Кизел, Куединский муниципальный округ и Лысьвенский городской округ.