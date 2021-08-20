Краевое МЧС предупреждает о ночной непогоде

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Краевое МЧС предупреждает о грозах, ливнях и сильном ветре в Прикамье. Так, по данным ЦГМС, ночью в субботу 21 августа местами по северу региона ожидается сильный дождь, ливень, град, гроза. Возможны и порывы ветра со скоростью 17-22 метров в секунду.

Спасатели призывают прикамцев и гостей региона быть осторожнее и соблюдать меры безопасности во время непогоды. Например, избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами, ЛЭП, а также не парковать автомобили возле них.