В Перми, Березниках и Чайковском наградят добросовестных плательщиков за тепло и горячую воду

Фото: «ЭнергосбыТ Плюс»

В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» определены победители 5-го этапа акции «Я плачу за тепло!». Клиенты Группы «Т Плюс» в Березниках, Перми, Чайковском и Краснокамске получат на свой лицевой счет по 2000 рублей на оплату услуг компании. Церемонии награждения победителей пройдут 24 августа в Перми, 26 августа в Березниках и Чайковском.

Победители были выбраны случайным образом из числа клиентов, своевременно оплачивавших тепло и горячую воду в течение 6 месяцев. Подарочная сумма будет отражена в квитанции за август. Клиенты смогут оплатить услуги горячего водоснабжения в сентябре уже с учетом начисленного выигрыша.

«В преддверии отопительного сезона важен каждый платеж за тепло и горячую воду. Благодаря добросовестным плательщикам ремонтируются и модернизируются тепловые сети, реализуются проекты по развитию новых современных теплоисточников. Поэтому мы рады поблагодарить ответственных клиентов в рамках нашей традиционной акции «Я плачу за тепло!», — сообщил директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.

Акция «Я плачу за тепло!» проводится «ЭнергосбыТ Плюс» с 1 марта по 30 ноября 2021 года. Ее участниками могут стать добросовестные клиенты ПАО «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» в Перми, Краснокамске и Чайковском и АО «Березниковская сетевая компания» в Березниках. Для этого необходимо в течение шести месяцев оплачивать квитанции за тепло и горячую воду своевременно, а также не иметь просроченной задолженности. Среди тех, кто соответствует этим требованиям, ежемесячно определяются пять победителей. Уточнить свой платежный статус можно в расчетно-кассовых центрах: «Пермэнергосбыт», «КРЦ-Прикамье» или «Инкомус».

Список победителей 5-го этапа акции «Я плачу за тепло!» 2021 года

1 Пермь, Сергинская, 38а

2 Пермь, Льва Толстого, 10

3 Веселая, 3

4 Березники, Мира, 32

5 Чайковский, Маркса, 5