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Общество20 августа 2021 13:29

В Перми сестры близняшки вышли замуж в один день

Пары поженились 20 августа в Кировском отделе загс
Анна Маркова
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Свадьба сестер-близнецов прошла 20 августа.

Свадьба сестер-близнецов прошла 20 августа.

Сотрудники загса в Кировском районе Перми сначала подумали, что у них двоится в глазах, но нет, все было на самом деле. Необычная регистрация прошла 20 августа. Одновременно вступили в брак сестры-близнецы Оксана и Светлана.

Две сестренки идут по жизни вместе, вместе росли, учились, и даже почти одновременно полюбили… Женихи рассказали, что Оксана и Света не только внешнее похожи, сестер роднит и характер. Решение о том, что свадьбы пройдут в один день поддержали родители, и женихи Юрий и Степан.