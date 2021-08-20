В Прикамье из-за потери урожая от засухи введен режим ЧС

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Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подписал распоряжение о признании чрезвычайной ситуации на территории края в связи с опасными природными явлениями в мае-июне 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Именно в этот период всхода и роста сельскохозяйственных культур в регионе установилась аномальная жара, приведшая к засухе. Это негативно отразилось на заготовке кормов, производстве молока, содержании скота и птиц.

Режим ЧС позволит сельхозтоваропроизводителям не платить штрафы за неисполнение показателей по урожайности, вести диалог с банками о пролонгации кредитных обязательств.

Главам территорий поручено помочь хозяйствам в организации покоса травы на муниципальных землях. Так, фермеры и агропредприятия смогут рассчитывать на поддержку со стороны местных органов власти по заготовке кормов