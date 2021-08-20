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Общество20 августа 2021 12:51

В выходные закроют для проезда участок Комсомольского проспекта в Перми

В краевой столице продолжается капитальный ремонт улицы
Анна Маркова
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В Перми в выходные закроют проезд для транспорта на Комсомольском проспекте.

В Перми в выходные закроют проезд для транспорта на Комсомольском проспекте.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми 21 августа с 0.00 до 6.00 будет закрыт для проездок участок Комсомольского проспекта по четной стороне от улицы Полины Осипенко до улицы 1-й Красноармейской. 22 августа с 0.00 до 6.00 движение будет закрыто по нечетной стороне.

Ограничения связаны с продолжающимся капитальным ремонтом Комсомольского проспекта. В департаменте дорог и благоустройства администрации Перми автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.