В Роспотребнадзоре рассказали, от каких штаммов гриппа будут вакцинировать в этом году пермяков

К предстоящему эпидемическому сезону в крае запланировано вакцинировать против гриппа не менее 1 690,0 тысячи человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Роспотребнадзоре по Пермскому краю рассказали, что в ближайшее время в регионе стартует прививочная кампания против гриппа.

К предстоящему эпидемическому сезону в крае запланировано вакцинировать против гриппа не менее 1 690,0 тысячи человек (65 % от совокупного населения).

В состав противогриппозных вакцин 2021-2022 гг. включены следующие штаммы:

– A/Виктория/2570/2019 или A/Висконсин/588/2019 - (H1N1)pdm09;

– A/Камбоджа/e0826360/2020 (H3N2);

– B/Вашингтон/02/2019(линия Виктория) и B/Пхукет/3073/2013(линия Ямагата) – для четырехкомпонентной вакцины.

- Привитые пациенты, даже в случае заболевания, болеют гораздо легче, без серьезных осложнений, - говорят эпидемиологи. - Эффективность вакцины от гриппа несоизмеримо выше всех неспецифических медицинских препаратов.