В Пермском крае окончены поиски женщины, которая ушла в лес и пропала

Пропавшая женщина нашлась живой. Фото: архив "КП"

В Добрянском районе окончены поиски разыскивают 73-летней Светланы Верхоланцевой. Волонтеры поискового отряда сообщают, что женщина найдена, она жива.

Напомним, пенсионерка ушла в лес накануне утром из СНТ в поселке Дивья и пропала.

Также 19 августа волонтеры сообщали о поисках 43-летней жительницы Суксуна Елена Бартова. 18 августа около 16.30 она уехала со своими тремя детьми из Суксуна, на автомобиле «LADA VESTA». Почти сутки с ней не было связи. Пропавшая вчера днем, вышла на связь с родственниками. Ее поиски остановлены, сообщили в краевом ГУ МВД.