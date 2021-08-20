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Общество20 августа 2021 12:09

В Пермском крае окончены поиски женщины, которая ушла в лес и пропала

О ней не было извести почти сутки
Анна Маркова
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Пропавшая женщина нашлась живой.

Пропавшая женщина нашлась живой.

Фото: архив "КП"

В Добрянском районе окончены поиски разыскивают 73-летней Светланы Верхоланцевой. Волонтеры поискового отряда сообщают, что женщина найдена, она жива.

Напомним, пенсионерка ушла в лес накануне утром из СНТ в поселке Дивья и пропала.

Также 19 августа волонтеры сообщали о поисках 43-летней жительницы Суксуна Елена Бартова. 18 августа около 16.30 она уехала со своими тремя детьми из Суксуна, на автомобиле «LADA VESTA». Почти сутки с ней не было связи. Пропавшая вчера днем, вышла на связь с родственниками. Ее поиски остановлены, сообщили в краевом ГУ МВД.