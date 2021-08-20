В центре Перми нашли скелеты детей и взрослых

В Перми нашли погост, которому более 300 лет. Фото: Ольга Сафрошенко.

В самом центре Перми археологи обнаружили захоронения первых жителей и фундамент храма при заводском поселке. О находке рассказала в социальной сети археолог Ольга Сафрошенко.

- Пермские археологи во время охранных работ у Петропавловского собора нашли и фиксируют ту самую нашу 300-летнюю историю, - сообщает Ольга Сафрошенко. - Найдены погребения первых жителей, вышел из земли фундамент самого первого храма при заводском поселке, и, похоже, будет много еще интересного. Это все может стать основой для очень крутых исторических пространств - ведь сохранили же когда-то легендарный мостик губернатора Модераха. Но при этом очень велик риск, что все это опять будет городом не востребовано - не в первый раз, к сожалению.

По информации «Гильдии археологов», которая занимается раскопками на месте захоронений уже нашли останки более десятка жителей, среди них есть взрослые и дети.