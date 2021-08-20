«Охотники» вернулись на «ЧЕ!»

Фото предоставлено телеканалом «ЧЕ!»

23 августа на «ЧЕ!» — премьера нового сезона остросюжетного реалити «Охотники». Создатели проекта обещают зрителям ещё больше успешных расследований, раскрытых преступных схем и побежденных мошенников.

«ЧЕ!» известен своими социально значимыми проектами. Например, в реалити «Решала» борец с мошенниками Влад Чижов учит зрителей справляться с последствиями деятельности обманщиков. Стиль работы «Охотников» немного отличается от «Решалы»: они ловят на живца, внедряются в ряды преступников и разрушают аферы изнутри. Своим примером они объясняют зрителям, в каких ситуациях те могут «купиться» на уловки мошенников. Ведущие учат распознавать ложь и рассказывают, как себя вести, чтобы не попасться на крючок «разводил».

«Все это время мы не сидели сложа руки, — поделился Владимир Сорков, — Мы наблюдали. Успели разобраться, как работают новые схемы. Поэтому хочу сказать всем ребятам и девчатам, желающим нажиться на человеческом простодушии: не надо. Идите работайте честно. Или мы придём за вами. И тогда вы получите по заслугам».

В перерыве между съёмками в составе ведущих не произошло изменений. Так что раскрывать преступные схемы будут всё те же герои: журналистка Дарья Рубинская, тренер по боксу Станислав Соколов и бывший морпех Владимир Сорков и, конечно же, главный борец за справедливость Влад Чижов.

«Аферисты сами себя не накажут. Поэтому мы возвращаемся» — рассказывает Дарья Рубинская.

Смотри, как рушатся планы жуликов, с 23 августа в 22:00 на телеканале «ЧЕ!»!