«Меня завербовали агенты ФСБ для спецоперации». В Перми отправили в колонию 47-летнего дилера

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Ленинский районный суд отправил в колонию 47-летнего дилера, обвиняемого в продаже запрещенных веществ. Об этом рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Напомним, сотрудники наркоконтроля задержали мужчину летом прошлого года. В его автомобиле обнаружили около 4 кг запрещенных веществ и 800 тыс. руб. По версии полиции, их он планировал сбыть. И для этого назначил встречу с клиентом в одном из кафе, но сделке помешали полицейские.

Но сам задержанный выдвинул свою версию произошедшего и стал утверждать, что его завербовало ФСБ и он участвовал в спецоперации по разоблачению коррумпированных полицейских. С его слов, вещества он должен был сбыть оперативникам наркоконтроля.

Но версия обвиняемого не подтвердилась. Как выяснили следователи, мужчина известен в определенных кругах. Его клиентами были проверенные годами люди, причем из обеспеченных семей. А ранее он был судим за убийство и мошенничество в особо крупном размере.

Дилера приговорили к 13 годам колонии особого режима и штрафу в размере 250 тыс. руб. Приговор пока не вступил в законную силу. Осужденный и его адвокат подали апелляционную жалобу.