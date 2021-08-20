«Ваша помощь не завянет». В Пермском крае начинается акция «Дети вместо цветов»

Каждому участнику акции подарят флажок, который можно взять с собой на линейку вместо букета. Фото: благотворительный фонд «Берегиня».

Благотворительный фонд «Берегиня» объявил о начале ежегодной акции «Дети вместо цветов». Принять участие в ней могут не только школьники, но и дошколята.

- 1 сентября в День знаний вместо нескольких букетов, вы можете собрать один большой и подарить его учителю, а сэкономленные средства направить на помощь тяжелобольным детям, - объяснили, как принять участие в ней, в фонде «Берегиня». - Каждому участнику акции мы подарим флажок, который можно взять с собой на линейку вместо букета.

Все средства, собранные в этот день, фонд направит на лечение маленьких пациентов пермского детского онкоцентра. Ведь цветы в любом случае со временем завянут, а дети, которым необходима помощь, получат ее благодаря вам! В акции может поучаствовать каждый ученик, родитель и учитель. Все, что необходимо — уточнить, согласна ли школа участвовать в акции и зарегистрироваться здесь.

Напомним, за три года участники акции помогли 56 детям на сумму 685 882,9 рублей!