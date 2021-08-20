Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 августа 2021 9:52

«С вас чай, коньяк и конфеты для проверяющих». Глава Пермской дорожной дирекции едва не стал жертвой мошенников

Ему предложили «обойти» проверку Роспотребнадзора с помощью сладостей и алкоголя
Григорий СЕРЕДКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Максим Кис

Максим Кис

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Пермской дорожной дирекции Максим Кис на своей странице в Facebook рассказал, как его пытались обмануть мошенники.

Главе дирекции поступил звонок от незнакомца. Он представился сотрудником администрации и сообщил, что необходимо подготовить документы, маски, антисептики для проверки Роспотребнадзором.

Через 40 минут поступил еще один звонок:

«Мы понимаем, что у вас вряд ли есть все документы. И мой руководитель договорился, что проверка пройдет неформально. С вас чай, коньяк и конфеты для проверяющих. По их предпочтениям сейчас вас сориентирую. Чеки не выбрасывайте — отдадите нам и мы проведем эти расходы, как представительские», - сообщил голос в телефоне.

— Любопытно. Если бы я пошел у них на поводу, то ограничилось бы изъятием у меня дорогостоящего алкоголя или далее пошел шантаж на предмет дачи взятки должностным лицам, — написал чиновник.

«Дальше картина следующая. Они звонят и говорят, что проверяющие любят определенную марку спиртного и они готовы ее купить, но сейчас нет налички - перешлите 15-20 тыс. руб. на карту мы обязательно расситаемся с вами. Таким способом в Частинском районе обманули пару директоров школ, которые переводили деньги мошенникам», - прокомментировал один из пользователей.