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Происшествия20 августа 2021 9:06

Торчала только голова: в Перми на стройке произошло ЧП

Случай произошел в Свердловском районе
Анна Маркова
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Рабочего завалило по шею землей.

Рабочего завалило по шею землей.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Перми 19 августа при проведении земляных работ на улице Моторостроителей, 8 произошел обвал земли. В этот момент в траншее находился 24-летний рабочий.

Мужчину завалило землей по шею. На помощь ему пришли коллеги, они начали отгребать от него землю и вызвали на подмогу спасателей. По информации источника, рабочие смогли откопать парня по ноги, когда подоспела помощь, спасатели продолжили работы и вызволили рабочего из земляной западни.

Молодой человек был в шоке. Внешне он не получил серьезных травм, но был отправлен в травмпункт для осмотра.

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