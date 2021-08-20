Торчала только голова: в Перми на стройке произошло ЧП

Рабочего завалило по шею землей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Перми 19 августа при проведении земляных работ на улице Моторостроителей, 8 произошел обвал земли. В этот момент в траншее находился 24-летний рабочий.

Мужчину завалило землей по шею. На помощь ему пришли коллеги, они начали отгребать от него землю и вызвали на подмогу спасателей. По информации источника, рабочие смогли откопать парня по ноги, когда подоспела помощь, спасатели продолжили работы и вызволили рабочего из земляной западни.

Молодой человек был в шоке. Внешне он не получил серьезных травм, но был отправлен в травмпункт для осмотра.

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