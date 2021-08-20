В Пермском районе посредине реки заглохла лодка с людьми

Спасатели отбуксировали лодку с людьми к берегу. Фото: Анна Маркова

В Пермском районе вблизи поселка Гамы около 22 часов очевидцы с возвышенности увидели лодку. В ней были люди и просили о помощи. Их транспортное средство заглохло и добраться до берега они не могут. По информации источника, очевидцы позвонили в экстренные службы. На поиски лодки отправились спасатели на катере.

Примерно через час они обнаружили дрейфующее судно. В лодке были мужчина и женщина. Спасатели отбуксировали лодку до деревни Дворцовая Слудка.

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