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Происшествия20 августа 2021 6:57

В Пермском районе посредине реки заглохла лодка с людьми

Они несколько часов ждали помощи
Анна Маркова
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Спасатели отбуксировали лодку с людьми к берегу.

Спасатели отбуксировали лодку с людьми к берегу.

Фото: Анна Маркова

В Пермском районе вблизи поселка Гамы около 22 часов очевидцы с возвышенности увидели лодку. В ней были люди и просили о помощи. Их транспортное средство заглохло и добраться до берега они не могут. По информации источника, очевидцы позвонили в экстренные службы. На поиски лодки отправились спасатели на катере.

Примерно через час они обнаружили дрейфующее судно. В лодке были мужчина и женщина. Спасатели отбуксировали лодку до деревни Дворцовая Слудка.

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