В Пермском крае ушла за грибами и пропала женщина

Женщина пропала в Добрянском районе. Фото: Александр ГЛУЗ

В Добрянском районе разыскивают 73-летнюю Светлану Верхоланцеву. Женщина ушла в лес накануне утром из своего дома СНТ поселка Дивья и пропала.

Всех, кому известно местонахождение Светланы Михайловны, волонтеры просят сообщить по телефонам:

02, 102 - полиция;, 112 – ЕДДС, +7(342)241-36-40 - БРНС Пермь, +7-958-244-12-84 - инфорг Юлия.

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