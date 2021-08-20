В Пермском крае ушла за грибами и пропала женщина

Женщина пропала в Добрянском районе.
Фото: Александр ГЛУЗ
В Добрянском районе разыскивают 73-летнюю Светлану Верхоланцеву. Женщина ушла в лес накануне утром из своего дома СНТ поселка Дивья и пропала.
Всех, кому известно местонахождение Светланы Михайловны, волонтеры просят сообщить по телефонам:
02, 102 - полиция;, 112 – ЕДДС, +7(342)241-36-40 - БРНС Пермь, +7-958-244-12-84 - инфорг Юлия.
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