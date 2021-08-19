За сутки COVID-19 обнаружен в 30 муниципалитетах Прикамья

Фото: permkrai.ru

По результатам исследований Роспотребнадзора за минувшие сутки, в Пермском крае зафиксировано 475 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие обнаружены в 30 территориях региона.

Больше всего заражений Перми – 258. Далее следует Верещагинский городской округ. В нем обнаружено 36 человек с инфекцией. На третьем месте идет Губаха, где зафиксировано 22 случая заболевания.

В Оханском городском округе заболевание подтвердили у 21 человека, в Чернушинском городском округе – у 16. В Пермском муниципальном районе – у 14. В Карагайском муниципальном округе – у 13.

По 9 случаев COVID-19 выявлено в Кунгуре и Соликамском городском округе, по 7 – в Березниках, Кизеле, Кишертском муниципальном округе, а также в Нытвенском и Чусовском городских округах. В Горнозаводском городском округе, как и в Куединском муниципальном округе коронавирусная инфекция диагностирована у 6 человек