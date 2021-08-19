В Перми День государственного флага отпразднуют мотопробегом

. Фото: Василий Вахрин

22 августа в России отмечается День государственного флага. В Перми в честь праздника пройдет мотопробег.

Как рассказали в горадминистрации, маршрут мотопробега пройдет от Бульвара Гагарина, через улицы Чкалова, Стахановскую, Мира, Шоссе Космонавтов, Локомотивную, Ленина. Далее участники проедут по Комсомольскому проспекту и Монастырской до улицы Окулова. Старт мотопробега – в 12:00.

Помимо этого, на склоне у ротонды возле набережной Камы традиционно разместят 25-метровый триколор. С ним смогут сфотографироваться все желающие.

Также с 12:00 до 15:00 в центральных районах города волонтеры будут раздавать жителям и гостям Перми значки с изображением триколора. Присоединиться к акции и получить значок можно на следующих локациях: набережная Камы возле ротонды, перекрёсток у ЦУМа, на площади возле здания ж/д вокзала «Пермь-1», на перекрёстке улиц Попова и Ленина, на Комсомольском проспекте возле парка им. Горького, на площади у Автовокзала.