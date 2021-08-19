Поиски пропавшей в Пермском крае женщины с тремя детьми остановлены

Пропавшая вышла на связь, поиски остановлены.

43-летняя жительница Суксуна Елена Бартова, пропавшая вчера днем, вышла на связь с родственниками. Ее поиски остановлены, сообщили в краевом ГУ МВД.

Напомним, 18 августа 2021 года около 16.30 она уехала со своими тремя детьми из Суксуна, на автомобиле «LADA VESTA». С тех пор их местонахождение не было известно. Почему женщина не отвечала на звонки и где все это время пропадала, не сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми остановлены поиски 29-летнего Арсения Воронцова

Молодой пермяк пропал 23 февраля (Подробнее...)

Гадалка «почувствовала» смерть Арсения Воронцова через пять дней после исчезновения

29-летний пермяк исчез в ночь на 23 февраля (Подробнеее...)