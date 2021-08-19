В Пермском крае пропала женщина с тремя детьми.

В Пермском крае волонтеры поискового отряда «Регион 59» сообщают, что идут поиски 43-летней Бартовой Елены Валентиновны, из поселка Суксун и ее троих детей, которым 6, 2 и 1 год.

18 августа 2021 года около 16.30 она уехала с ними из Суксуна, на автомобиле «LADA VESTA» номер Е 445 ОУ 59. С тех пор их местонахождение неизвестно.

Всех, кому известно местонахождение Елены Валентиновны и троих детей, просим сообщить по телефонам: 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь; 8-908-248-19-47 - инфорг Яна; 8-922-338-34-13 - инфорг Алексей.