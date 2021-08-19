Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 августа 2021 14:19

С начала года прикамцы оформили кредиты на 168 миллиардов рублей

Это почти вполовину больше, чем за тот же период прошлого года
Григорий СЕРЕДКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Почти четверть всех кредитов - ипотека.

Почти четверть всех кредитов - ипотека.

Фото: Василий Вахрин

С начала 2021 года жители Пермского края оформили кредиты на 168 млрд. руб. Об этом рассказали в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

Это почти наполовину больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля просроченной задолженности за год снизилась до 4%.

Отметим, что почти четверть всех займов – это ипотечные кредиты. Только за январь-июнь 2021 года жители региона оформили почти 21 тыс. жилищных займов на сумму в размере 44 млрд руб.