«Обследовали более 1200 жителей». Благодаря программе модернизации первичного звена в Верещагинскую ЦРБ поставили новые аппараты УЗИ

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В Верещагинскую центральную районную больницу привезли два новых аппарата УЗИ «Рускан-60». Аппарат отечественного производства обеспечивает превосходное качество ультразвуковых исследований, с помощью которых медики могут осуществлять более точную диагностику. Врачи УЗИ Владимир Бергман и Валерий Литвинов с большим удовольствием начали работу на новой аппаратуре.

Список исследований «Рускан-60» широк: на них проводят УЗИ органов брюшной полости, почек, щитовидной железы, предстательной железы, плевральной полости, молочной железы, костно-мышечной системы, смотрят лимфоузлы, мочевой пузырь, сосуды верхних и нижних конечностей, образования мягких тканей, слюнные железы и прочих органов.

Пациентам поликлиники и стационаров Верещагинской ЦРБ проводят УЗИ-диагностику экстренно и планово – в более короткие сроки. За неполные два месяца (июль-август) на аппаратах провели более тысячи исследований. На одном - 644 исследования, на втором – 596.

Новое обородувание поставили благодаря региональной программе модернизации первичного звена. В рамках этой программы на сегодняшний день в медорганизации Прикамья поставили 27 аппаратов УЗИ – 20 стационарных и 7 передвижных.

Глава региона Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал, что важно не просто выполнить программу модернизации первичного звена и достигнуть запланированных показателей, но чтобы сами жители ощутили на себе изменения к лучшему.

«Это значимо, потому что ключевой задачей программы является увеличение продолжительности жизни людей. За ней стоит основная цель краевых и муниципальных властей – поэтапный рост численности жителей Пермского края», – сказал глава региона.

Наша справка

ПМПЗ направлена на то, чтобы сделать доступной и качественной первичную помощи и медуслуги, в сельской местности и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек. Для этого поликлиники и стационары оснащают новейшим оборудованием, обеспечивают транспортную доступность медучреждений для всех групп населения, также для инвалидов, устраняют дефицит кадров в первичном звене здравоохранения и повышают уровень их квалификации. Цели этой программы соответствуют задачам нацпроекта «Здравоохранение», который инициировал президент России Владимир Путин.

В рамках ПМПЗ для медицинских учреждений Пермского края закупят 184 единиц разнообразного оборудования: 10 модульных компьютерных томографа, 27 аппаратов ультразвуковой диагностики, 20 аппаратов для флюорографии, 4 маммографа, 20 рентгеновских аппаратов, 25 эндоскопов и 78 единиц диагностического оборудования. В соответствии со сложившейся экономией в ходе конкурсных процедур дополнительно будет приобретено 52 единицы оборудования (рентгенологическое, эндоскопическое, ультразвуковое).