В Пермском крае за сутки обнаружили 475 случаев коронавируса

Роспотребнадзор сообщает, что госпитализировать пришлось еще 85 заболевших коронавирусом. Фото: архив "КП"

В Пермском крае за сутки положительные тесты на коронавирусную инфекцию выявили еще у 475 человек.

Роспотребнадзор сообщает, что госпитализировать пришлось 85 заболевших, 390 будет лечится амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Мужчин среди заболевших меньше, чем женщин: 194 и 281. Среди заболевших 46 детей.

От 15 до 29 лет заболели 59 человек, от 30 до 49 лет – 183, 120 в возрасте 50-64 и 67 человек старше 65 лет. Скончались за сутки 29 пациентов с коронавирусом.

Общее число инфицированных в Пермском крае - 82 071 с начала пандемии.