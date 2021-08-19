В новом коллективном договоре «Свеза» закрепила повышение социальных выплат сотрудникам

Фото предоставлено компанией «Свеза»

На комбинатах «Свезы» (п. Уральский, Нытвенский округ) вступил в действие новый Коллективный договор. Компания обновляет его раз в три года в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ. В текущей редакции появился ряд позитивных изменений, которые, в основном, касаются увеличения некоторых выплат сотрудникам. Так, с 1 января 2022 года материальная помощь в связи с регистрацией брака или рождением ребенка будет увеличена в среднем на 40%. Плюс предусмотрена дополнительная выплата по случаю юбилея при условии, что сотрудник не менее 5 лет проработал на предприятии.

Также одной из главных особенностей нового Коллективного договора стала унификация документа по всей компании «Свеза». При этом стоит отметить, что помимо этого соглашения в компании действует положение «О социальных гарантиях и льготах», которое в полной мере обеспечивает сотрудников расширенным соцпакетом.

В него входит обслуживание по полисам добровольного медицинского страхования с первого дня работы, оплата санаторно-курортного лечения и детских лагерей. Также предусмотрена компенсация за питание, доставка до места работы и обратно на служебном транспорте.

Фото предоставлено компанией «Свеза

Большое внимание в «Свезе» уделяется соответствию уровня оплаты труда работников рыночным параметрам. Ежегодно происходит пересмотр заработной платы. В 2021 году средний размер зарплаты вырос почти 6%, что выше инфляции 2020 года. Сотрудникам регулярно выплачиваются премии: либо за месяц, либо за квартал, и абсолютно всем - годовые премии с учетом выполнения ключевых показателей.

Фото предоставлено компанией «Свеза

«Мы всегда уделяем особое внимание условиям работы наших сотрудников и предоставляемому им пакету компенсаций и льгот. Ежегодно на социальную сферу, улучшение условий труда, безопасность и обучение мы направляем несколько десятков миллионов рублей, реальными действиями подтверждая, что «Свеза» – это сильная и надёжная компания со стабильной оплатой туда и достойным социальным пакетом», - отметила Ирина Казанцева, директор по организационному развитию и персоналу компании «Свеза».

Комбинаты «Свезы» расположены в шести российских регионах, всего в компании трудятся порядка 7 тысяч человек. В рейтинге HeadHunter за 2020 год группа названа лучшим работодателем в лесопромышленной отрасли.

Наша справка

«Свеза» — российская компания, которая производит высококачественную кастомизированную продукцию из возобновляемых лесных ресурсов. «Свеза» − мировой лидер на рынке березовой фанеры, продукция которой завоевала доверие потребителей в более чем 90 странах мира на пяти континентах. Фанера компании используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов и СПГ-танкеров, при создании экологичной мебели и стильных интерьеров.