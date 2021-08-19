Объявлен конкурс эскизов для нанесения на фасад новостройки на Водниках

Фото: ПЗСП

ООО «Спецстрой Водники», входящее в группу компаний ПЗСП, приглашает всех желающих принять участие в открытом творческом конкурсе на разработку эскиза, который будет нанесен на стену фасада строящегося жилого дома по ул. Ушакова, 65.

Для участия в конкурсе необходимо разработать художественное изображение на морскую тематику. Поверхность нанесения рисунка - стена из ячеистого бетона с наружной отделкой из щебня. Размер площади нанесения: 14,4 на 31,0 п.м. Запечатанный конверт с эскизом, указанием названия конкурса и наименования юридического лица или ФИО физического лица передается в конкурсную комиссию. На конверте необходимо оставить пометку: «Не вскрывать до заседания комиссии».

Заявки с эскизами и стоимостью работ, в том числе материалов, принимаются в рабочие дни с 23 по 27 августа с 8:30 до 17:00, по адресу г. Пермь, ул. Докучаева 31, кабинет №26. Заседание конкурсной комиссии и выбор победителя состоится 30 августа.

Как рассказали организаторы конкурса, сроки нанесения художественного изображения на фасад дома запланирован на период с 1 сентября по 31 октября.

Напомним, дом по ул. Ушакова, 65 новый крупный объект от группы компаний ПЗСП в микрорайоне Водники. Сегодня квартиры в этом доме еще есть в продаже. Проектом новостройки предусмотрены просторные квартиры с полной отделкой «под ключ». Для комфорта жителей к дому будет пристроена собственная многоуровневая парковка и торговый центр.

Более подробную информацию о конкурсе и доступных для покупки квартирах можно уточнить по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. Застройщик: ООО «Спецстрой Водники».