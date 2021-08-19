В пятницу и выходные десятки домов в Перми останутся без воды

В Перми без воды останутся десятки домов.
Фото: архив "КП"
В Перми в ближайшую пятницу и выходные в десятках домов отключат холодную воду. Компания «Новогор - Прикамье» проведет ремонт водопроводных сетей. Публикуем адреса, где не будет воды.
20 августа с 10.00 до 19.00:
Вокзальная, 78, 80,
Желябова, 10,
Маяковского, 48,
Парковый, 23, 25А,
Сельская, 2, 7,
Строителей, 36, 36/1, 37, 46, 48,
Шпалопропиточная, 4, 4А.
21 августа с 10.00 до 19.00 не будет воды:
Комсомольский проспект, 17, 20, 20А,
Петропавловская, 41, 43, 43/1, 45, 51, 55.
21 августа с 9.00 до 20.00 без воды:
Комсомольский проспект, 77, 79,
Куйбышева, 86, 88,
Соловьева, 11, 9, 9А,
Смирнова, 10.
21 августа с 9.00 на сутки до 9.00 22 августа:
Матросова, 13,
Советская, 102, 104.
22 августа с 9.30 до 19.30 воду отключат:
Куйбышева, 47, 49, 50, 51, 52, 54.