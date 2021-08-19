В пятницу и выходные десятки домов в Перми останутся без воды

В Перми без воды останутся десятки домов. Фото: архив "КП"

В Перми в ближайшую пятницу и выходные в десятках домов отключат холодную воду. Компания «Новогор - Прикамье» проведет ремонт водопроводных сетей. Публикуем адреса, где не будет воды.

20 августа с 10.00 до 19.00:

Вокзальная, 78, 80,

Желябова, 10,

Маяковского, 48,

Парковый, 23, 25А,

Сельская, 2, 7,

Строителей, 36, 36/1, 37, 46, 48,

Шпалопропиточная, 4, 4А.

21 августа с 10.00 до 19.00 не будет воды:

Комсомольский проспект, 17, 20, 20А,

Петропавловская, 41, 43, 43/1, 45, 51, 55.

21 августа с 9.00 до 20.00 без воды:

Комсомольский проспект, 77, 79,

Куйбышева, 86, 88,

Соловьева, 11, 9, 9А,

Смирнова, 10.

21 августа с 9.00 на сутки до 9.00 22 августа:

Матросова, 13,

Советская, 102, 104.

22 августа с 9.30 до 19.30 воду отключат:

Куйбышева, 47, 49, 50, 51, 52, 54.